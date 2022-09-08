Смогут ли родители распоряжаться деньгами для детей из Нацфонда

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На брифинге в СЦК глава МНЭ пояснил, смогут ли родители решать, что делать с деньгами, которые будут начисляться на счета их детей из доходов Нацфонда и выдаваться после исполнения 18-ти лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данные средства, 50% поступлений от инвестдохода из Нацфонда, будут собственностью ребенка. При достижении 18 лет совершеннолетний уже молодой человек или девушка смогут воспользоваться данными средствами и направить их на образование либо на покупку недвижимости. Поэтому о родителях здесь речь не идет", – сообщил министр нацэкономики Алибек Куантыров.

Глава МНЭ добавил, что счета для детей будут открываться автоматически на основе базы данных Минюста. Это же касается новорожденных детей – счет для них будет открыт автоматически, родителям не нужно будет подавать никаких заявок.

Будут ли облагать "детские деньги" налогом, пока обсуждается: Куантыров заявил, что сейчас таких планов нет.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из казахстанских детей получит больше денег из Нацфонда.

О решении начислять на специальные счета детей половину дохода Нацфонда объявил президент Токаев в послании народу 1 сентября. При этом деньги для детей будут перечисляться не в тенге, а в долларах. Начисления начнутся с 2024 года.

Нацбанк и правительство подсчитали, что по достижении 18-ти лет на счету ребенка накопится около 3 тысяч долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986845-smogut-li-roditeli-rasporyazhatsya-dengami-dlya-detey-iz-natsfonda/