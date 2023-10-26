"Нацфонд — детям": на какие цели можно использовать средства

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в СЦК рассказал, на что казахстанцы смогут потратить средства из Нацфонда после достижения 18 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли какие-то критерии к учебным заведениям по использованию средств, собранных в рамках проекта "Нацфонд — детям".

Они также спросили, нужно ли будет казахстанцам открывать дополнительные счета в "Отбасы банке", чтобы купить жилье на эти средства.

"Законодательные поправки приняты. Теперь будут приняты два подзаконных акта: приказ Минпромышленности в отношении улучшения жилья и совместный приказ Миннауки и высшего образования и Минпросвещения.

Все детали они будут прописываться там. Документы будут приняты до конца этого года. В рамках законодательных поправок можно будет использовать деньги на обучение — не только высшее, но и средне-специальное (колледжи). Там все четко прописано. Но изымать деньги и использовать на обучение на краткосрочных курсах возможности не будет", — заявил Даурен Темирбеков.

Пояснил он и ситуацию по "Отбасы банку".

"Отбасы банк" — один из уполномоченных операторов, наряду с банками второго уровня и Казпочтой. То есть, речи не идет, что всем нужно обслуживаться через "Отбасы банк". Каждый гражданин, достигший 18 лет, сам выберет в каком банке открыть спецсчет.

Особенность "Отбасы банка" в том, что он является жилищно-сберегательным, и если ребенок сочтет нужным накапливать дальше эти средства после 18 лет, то у него есть право открыть жилищный сберегательный счет и направить эти деньги в "Отбасы банк". Но каких-либо ограничений не устанавливалось", — заявил вице-министр финансов.

Ранее в Минфине рассказали, когда начнут производиться первые выплаты в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

После этого казахстанцам объяснили, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Граждан заверили, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Было объявлено, что оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года был поднят вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Кроме того, мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. В Минпросвещения сообщали, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В сентябре мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.

В октябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд – детям".