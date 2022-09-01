Счета от Нацфонда для детей в Казахстане будут в иностранной валюте

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Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем подробно рассказал о том, как будут работать счета для казахстанских детей, куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета несовершеннолетних.

По словам пресс-секретаря президента, специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год).

Подчеркивается, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

"Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции", - заявил Желдибай.

Кроме того он отметил, что эти средства необходимо защитить от возможных махинаций.

Напомним, ранее Желдибай рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985794-inostrannaya-valyuta-i-nachislenie-protsentov-press-sekretar-tokaeva-o-nakopitelnyh-schetah-dlya-detey/