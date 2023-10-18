Отчисления детям средств из Нацфонда: парламент Казахстана принял закон

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд – детям". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования" разработан в целях реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Нацфонд – детям".

Проект предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

"Представленные сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. Всего внесено 10 поправок, из них: 5 поправок редакционно-уточняющего характера, 5 поправок юридического характера, предусматривающие приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Республики Казахстан", – сказал депутат Берик Бейсенгалиев.

Таким образом, закон считается принятым в целом парламентом и направляется на подпись главе государства.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В сентябре мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.