Сколько денег дети Казахстана получат из Нацфонда: в мажилисе приняли законопроект

В мажилисе сегодня приняли проект закона "Нацфонд – детям" и направили его в сенат. Сколько денег в будущем получат дети в Казахстане, рассказал депутат Берик Бейсенгалиев, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект "Нацфонд – детям" должен стартовать в Казахстане с 1 января 2024 года – сегодня его одобрили в мажилисе, далее его рассмотрят в сенате.

"50% инвестдохода Нацфонда ежегодно будут распределяться между детьми до 18 лет равномерно. Суть законопроекта – дать путевку в жизнь молодым людям, когда они, достигнув совершеннолетия, получат определенные денежные средства. Цели – для улучшения жилищных условий и получения образования.

Деньги будут накапливаться в едином в ЕНПФ счете, накапливается в долларах, на счет не налагаются никакие аресты или ограничения, налогами не облагается, и человек имеет право получить эти деньги только по достижении 18 лет", – пояснил депутат Бейсенгалиев.

Если после 18 лет казахстанец не востребовал эти средства – их переведут на его пенсионный счет.

Если казахстанец выехал из страны и сменил гражданство – он лишается средств из Нацфонда. При этом при получении гражданства Казахстана до 18 лет человек также получает право на деньги из Нацфонда.

Если он не востребовал и не получил деньги в течение последующих 10 лет, то они автоматически перечисляются на его пенсионный счет.

В случае наступления смерти ребенка, средства могут унаследовать его родители либо близкие родственники.

Сколько денег получат дети?

Депутат Бейсенгалиев пояснил, что сейчас рассчитать полученную сумму можно лишь приблизительно, поскольку инвестдоход Нацфонда постоянно колеблется.

"Доходы Нацфонда зависят от рынка, и они колеблются, иногда бывают даже отрицательные значения – чтобы нивелировать эти отрицательные значения, берется за последние 18 лет среднегодовое значение. (…)

Я скажу приблизительно. У Нацфонда в мае было 54 млрд, сегодня у него – 60 млрд, то есть сумма колеблется и инвестдоход тоже колеблется. Это не очень корректно считать, но исходя из того, что 6,7 млн детей до 18 лет у нас на 1 сентября, ориентировочно это где-то 190 долларов. Но это будет зависеть от количества детей на 1 января 2024 года, и окончательной доходности", – заявил депутат.

Он добавил, что на накопления средств на счетах детей плюсом также будет начисляться процент Нацбанка – таким образом, сумма будет увеличиваться по аналогу депозита.

Проект "Национальный фонд – детям" в Казахстане

Напомним, что с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября прошлого года в рамках своего послания народу.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В марте депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев представил концепцию проекта закона по вопросам выплат детям из Национального фонда РК.

Он объяснил основные моменты: кто и для чего сможет получить средства, как будут выплачиваться накопления, а также, какую сумму смогут получить казахстанцы.

Тогда же вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, из каких этапов будет состоять работа проекта "Нацфонд – детям".

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Еще мы рассказывали, при каких обстоятельствах выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными.

В Минпросвещения также сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В конце августа в правительстве рассказали, что 6,7 млн детей в Казахстане благодаря проекту "Нацфонд – детям" по достижению 18 лет смогут использовать накопленные средства на образование или покупку жилья.