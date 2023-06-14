Накопленные в "Нацфонде – детям" деньги нельзя будет потратить на обучение в колледже

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вице-министр просвещения Едил Оспан на заседании мажилиса заявил, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Унзила Шапак в рамках обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда" объяснила, как будут начисляться деньги из "Нацфонда – детям".

"После этого эти средства гражданин может использовать на улучшение своих жилищных условий через "Отбасы банк", а также на образование через банки второго уровня. То есть со спецсчета средства поступят на счет в банке второго уровня и дальше уже со счетов граждан будут начисляться на счета вузов.

Это по выбору каждого гражданина (на какие цели направить накопленные средства – прим. ред.). Нет каких-либо обязывающих норм в законодательстве", – пояснила она.

Между тем депутат Мурат Ергешбаев поинтересовался, можно ли эти средства направить на оплату обучения в колледже, если учесть, что туда поступают, как правило, после окончания 9 класса в 16 лет.

Унзила Шапак в ответ заявила, что эти вопросы еще будут обсуждаться.

"Он (получатель – прим. ред.) может совершать действия по достижении 18 лет. Здесь было опасение, что родители ребенка до достижения 18 лет могут использовать эти средства, то есть возникали такого рода разные вопросы – могут ли они использовать", – добавила депутат.

Но более точный ответ дал вице-министр просвещения Едил Оспан.

"На сегодняшний день для поступления в колледжи для детей после 9 класса выделяются государственные гранты, и есть госплан, и сейчас такой необходимости нет. До сегодняшнего дня мы такую практику не имеем, чтобы использовать его (средства из "Нацфонда – детям" –прим. ред.) после 16 лет для поступления в колледж", – заявил он.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов задал уточняющий вопрос о том, значит ли это, что средства нельзя использовать до 18 лет.

"Да, до 18 лет деньги не потребуются, они обеспечиваются бесплатно", – сказал вице-министр.

Проект "Национальный фонд – детям" в Казахстане

Напомним, что с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября прошлого года в рамках своего послания народу.

Позже пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай рассказывал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В марте депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев представил концепцию проекта закона по вопросам выплат детям из Национального фонда РК.

Он объяснил основные моменты: кто и для чего сможет получить средства, как будут выплачиваться накопления, а также, какую сумму смогут получить казахстанцы.

Тогда же вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, из каких этапов будет состоять работа проекта "Нацфонд – детям".

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Еще мы рассказывали, при каких обстоятельствах выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024702-nakoplennye-v-natsfonde-detyam-dengi-nelzya-budet-potratit-na-obuchenie-v-kolledzhe/