"Нацфонд – детям": информацию о счетах для иностранцев прокомментировали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, могли ли дети, утратившие гражданство Казахстана, получить выплаты из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в правительстве заявлялось, что дети, утратившие гражданство Казахстана, не получат выплаты в рамках проекта "Нацфонд - детям".

В этой связи они попросили прокомментировать информацию о том, что якобы некоторые дети, которые уже не являются гражданами Казахстана, получили эти выплаты.

"Я не слышал фактов, чтобы иностранному лицу зачислялись средства. Если такой факт будет выявлен, естественно, соответствующие меры будут приняты.

Одним из важных условий участия в проекте является гражданство Казахстана. Если ребенок его теряет, то деньги остаются в стране", - отметил Ержан Биржанов.

По его словам, отдельные счета за рубежом не открывались.

"Счета всех детей аккумулированы в ЕНПФ. Если даже такие случаи есть, эти деньги никуда не ушли, потому что сегодня они аккумулированы здесь, на депозитных счетах ЕНПФ, как у единого оператора.

Мы не отправляем их на какие-то личные банковские счета, эти деньги находятся в Казахстане", - резюмировал вице-министр.

Проект "Нацфонд – детям"

Напомним, в сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу предложил отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда.

После этого казахстанцам объяснили, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Граждан заверили, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Было объявлено, что оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года был поднят вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Кроме того, мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными.

В сентябре 2023 года мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.

В октябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд – детям".

Позже в Минфине сообщили, что в рамках проекта "Нацфонд — детям" будут приняты два подзаконных акта:

приказ Минпромышленности в отношении улучшения жилья;

совместный приказ Миннауки и высшего образования и Минпросвещения.

Также в Минпросвещения уточнили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

31 января 2024 года казахстанским детям начали поступать средства в рамках проекта "Нацфонд – детям".