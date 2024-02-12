Единый часовой пояс в Казахстане: как пассажирам не спутать время вылета

Авиакомпания FlyArystan обратилась к своим пассажирам в связи с предстоящим переходом на единый часовой пояс. Гражданам напомнили, что ряд рейсов будет выполнен на час раньше, передает NUR.KZ.

В ночь на 1 марта весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс. В связи с этим представители FlyArystan обратились к гражданам.

"Пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 7 февраля (включительно) на рейсы FlyArystan по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Костаная, Павлодара, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по времени столицы) необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени", – сообщили в пресс-службе авиакомпании в Telegram.

Наряду с этим клиентам FlyArystan будет отправлено индивидуальное оповещение с детальной информацией о том, как скачать новый билет с актуальным временем вылета.

При этом у пассажиров, купивших авиабилеты с 8 февраля на рейсы по направлениям в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Костаная, Павлодара, Туркестана, Усть-Каменогорска и Семея в авиабилетах указано актуальное время с учетом перехода на единый часовой пояс.

Текущий статус рейса можно проверить на сайте или в приложении авиакомпании.

Ранее с такой же просьбой к казахстанцам обращались в Qazaq Air и Министерстве транспорта.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.