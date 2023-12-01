Идею с переходом Казахстана на часовой пояс UTC+5 поддержали ученые

На заключительном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в РК ученые поддержали введение единого часового пояса в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

На сайте Министерства торговли и интеграции сообщается, что рабочая группа по данному вопросу была создана в феврале в связи с обращениями казахстанцев о переходе на более благоприятный часовой пояс.

В нее вошли ученые Астрофизического института им. Ф. Г. Фесенкова, Института генетики и физиологии, Института географии и водной безопасности, Института молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, а также эксперты, общественные деятели, депутаты и представители госорганов.

По мнению ученых, часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека, поэтому эксперты предлагают всей стране перейти на пояс UTC+5.

Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время.

"Этим вопросом я занимаюсь более 10 лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов", – сказал специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

Идею поддержали и представители Минздрава.

"Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма", – отметил директор департамента Минздрава Даулет Алдынгуров.

По данным экспертов, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости, депрессии и возникновению болезней.

Также, по их мнению, единое время по всему Казахстану устранит "временные барьеры" между жителями разных регионов.

По итогам заседания рабочей группы был подготовлен и утвержден отчет, основанный на научных доводах и заключениях – далее он будет направлен в соответствующие госорганы.

Напомним, в январе этого года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов же сообщили, что точное решение еще не принято.

Недавно депутат мажилиса предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5. А вчера власти Мангистау опровергли информацию о переходе региона на столичное время с 1 декабря.

Согласно информации на сайте Kazakhstan.Travel, территория нашей страны разделена на два часовых пояса (официально – четвертый и пятый) с действующим в них временем UTC+5 и UTC+6, хотя фактически она расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.

При этом переход на летнее время в Казахстане был отменен в 2005 году.