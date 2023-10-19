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Рассылку о смене часового пояса в ряде регионов Казахстана прокомментировали в Минэкологии

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Наручные часы
Часы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети распространилась информация о том, что ряд регионов Казахстана планируют перевести на столичное время. На рассылку ответили двух акиматах, а также в МЭПР, пишет корреспондент NUR.KZ.

По информации Lada.kz, в мессенджерах распространилась информация о том, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед.

"Установление единого часового пояса, в связи с чем западные регионы Казахстана, а именно: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года (в 00:00) переведутся на столичное время на час вперед", – говорится в рассылке.

Рассылка о смене часового пояса
Рассылка о смене часового пояса. Фото: lada.kz

В пресс-службе акимата Мангистауской области изданию рассказали, что таких распоряжений им не поступало. Соответственно, об этой информации ничего не известно. Так же корреспонденту NUR.KZ ответили и в акимате Атырауской области.

В Министерстве экологии и природных ресурсов же сообщили, что на данный момент решение по этому поводу еще не принято.

"МЭПР РК совместно с Министерством торговли и интеграции и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории РК.

Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей ЦГО, общественности и научных организаций.

Однако в настоящее время решение по данному вопросу не принято. Решение будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью", – сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в настоящее время на территории Казахстана исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса:

  • четвертый (ЗКО, а также Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области);
  • пятый (Астана, Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Туркестанская и другие области).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041719-rassylku-o-smene-chasovogo-poyasa-v-ryade-regionov-kazahstana-prokommentirovali-v-minekologii/

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