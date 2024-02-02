Минтранс обратился к казахстанцам, купившим авиабилеты на март

В ночь с 29 февраля на 1 марта в Казахстан перейдет на единое время. В связи этим к пассажирам, купившим билеты на это время, обратились с просьбой, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

В Министерстве транспорта состоялось совещание по вопросам перехода всей страны на единое время. В мероприятии приняли участие главы:

Авиационной администрации страны;

РГП "Казаэронавигация";

казахстанских аэропортов;

авиакомпаний Air Astana, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в или из Казахстана.

По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению систем по бронированию и продаже билетов, сообщается на официальном сайте министерства.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Кокшетау, Тараза, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Call-центрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.

Ранее сегодня с такой же просьбой к своим пассажирам обратилась авиакомпания Qazaq Air.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.