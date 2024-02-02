Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Минтранс обратился к казахстанцам, купившим авиабилеты на март

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ночь с 29 февраля на 1 марта в Казахстан перейдет на единое время. В связи этим к пассажирам, купившим билеты на это время, обратились с просьбой, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

В Министерстве транспорта состоялось совещание по вопросам перехода всей страны на единое время. В мероприятии приняли участие главы:

  • Авиационной администрации страны;
  • РГП "Казаэронавигация";
  • казахстанских аэропортов;
  • авиакомпаний Air Astana, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в или из Казахстана.

По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению систем по бронированию и продаже билетов, сообщается на официальном сайте министерства.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Кокшетау, Тараза, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Call-центрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.

Ранее сегодня с такой же просьбой к своим пассажирам обратилась авиакомпания Qazaq Air.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058902-mintrans-obratilsya-k-kazahstantsam-kupivshim-aviabilety-na-mart/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.