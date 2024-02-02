Минтранс обратился к казахстанцам, купившим авиабилеты на март
Опубликовано:
В ночь с 29 февраля на 1 марта в Казахстан перейдет на единое время. В связи этим к пассажирам, купившим билеты на это время, обратились с просьбой, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.
В Министерстве транспорта состоялось совещание по вопросам перехода всей страны на единое время. В мероприятии приняли участие главы:
- Авиационной администрации страны;
- РГП "Казаэронавигация";
- казахстанских аэропортов;
- авиакомпаний Air Astana, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в или из Казахстана.
По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению систем по бронированию и продаже билетов, сообщается на официальном сайте министерства.
Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Кокшетау, Тараза, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Call-центрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.
Ранее сегодня с такой же просьбой к своим пассажирам обратилась авиакомпания Qazaq Air.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.
Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.
Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058902-mintrans-obratilsya-k-kazahstantsam-kupivshim-aviabilety-na-mart/