Смена часового пояса: нужно ли казахстанцам переводить часы на смартфонах и как это сделать

В Казахстане установят единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00. Корреспондент NUR.KZ узнал, нужно ли вручную переводить местное время на смартфонах.

В первый день весны жители мегаполисов и ряда областей переведут местное время на один час назад. Сделать это вручную следует на механических часах, а также на устройствах, не имеющих выход в интернет.

"Мы уточняли этот вопрос. По данным специалистов, механически переводить время на гаджетах, смартфонах и других устройствах, которые имеют подключение к интернету, не потребуется.

Сотовые операторы за счет подключения к интернету уже "дадут" соответствующее время и гаджет переведется автоматически", - сообщил председатель Комитета техрегулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев.

Редакция NUR.KZ направила запросы сотовым операторам страны. Во всех ответах говорится, что смена часового произойдет автоматически.

"Эту функцию можно проверить и настроить в настройках "Дата и время". Оборудование операторов тоже автоматически синхронизируется в мировым стандартном времени. Поэтому абоненты могут не переживать по поводу перехода на один часовой пояс", - ответили в Beeline Казахстан.

Достаточно иметь доступ к сети либо к интернету, в большинстве случаев абонентам не нужно предпринимать дополнительных действий, чтобы перевести время, рассказали в в пресс-службе АО "Кселл".

"Расходы на такие изменения обычно минимальны, и операторы включают их в свою общую инфраструктуру без дополнительных затрат для абонентов", - сообщили в компании.

Между тем, в Tele2 рассказали, что со стороны оператора планируется проведение работ на ядре сети и коммутационных системах, биллинге.

"Что касается перевода времени, то настройка в телефоне осуществляется двумя методами: положиться на данные от оператора, которые синхронизируют систему после проведения вышеуказанных работ; сделать это самостоятельно и перевести часовую стрелку в любую сторону, как и пояс часовой. В обоих случаях рекомендуется провести перезагрузку девайса", - ответили в Tele2.

Также сейчас каждый госорган проводит большую работу по подготовке к планомерному переходу на новое время, отмечает Куаныш Еликбаев. Малейшая ошибка в этом вопросе может дорого обойтись.

"Например, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отвечает за вверенную им сферу (работа сотовых операторов, интернета и т.д.). Они должны все продумать, чтобы в их сфере был планомерный переход без казусов.

То же самое касается Комитета железнодорожного транспорта, КТЖ. У них билеты заранее продаются, графики поездов надо переделать. Это тоже их зона ответственности. Другой пример - Комитет гражданской авиации. Это серьезный вопрос. Каждые полчаса рейсы летают, есть еще стыковочные и международные рейсы, транзит. Все также нужно пересчитать и заранее подготовить", - отметил Куаныш Еликбаев.

Ранее в Минторговли и интеграции сообщили, что мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад. Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5). Ввести единый часовой пояс предложили ввести казахстанские ученые и эксперты, вошедшие в рабочую группу. Они сошлись во мнении, что переход на UTC+5 - наиболее правильный и оптимальный вариант.

В свою очередь, эксперты рассказали, что с переходом на новое время жители будут тратить больше электроэнергии, вырастут счета за электричество. Помимо этого, смена часового пояса окажется стрессом для организма. Сложнее придется людям с заболеваниями сердца и сосудов.