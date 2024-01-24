"Приедьте и посмотрите, когда встает солнце": в ВКО не утихают споры о переходе на единое время (видео)

Жители Восточного Казахстана высказали несогласие с переходом на единое время. Они заявляют, что таким образом они теряют целый световой час, передает сайт телеканала КТК.

В Усть-Каменогорске никак не могут понять, зачем Казахстану переходить на единый часовой пояс. Горожане заявили, что с переводом стрелок на час назад они потеряют один световой час, кроме того, все это скажется на здоровье детей. Убеждать народ в нужности реформы в Усть-Каменогорск прилетела целая делегация ученых.

"Вы приедьте сюда и посмотрите, когда встает солнце. В 3, в четвертом часу у нас светло. По настоящему времени! Если вы сейчас переведете, у нас будет в 2 часа светло! Светать. А темнеть будет уже в 4! В зимний период в 4 уже будет темно!" - высказали возмущение горожане.

Жители Усть-Каменогорска считают, что новое время вредно для психики и накладно для кармана. Зимой будет раньше темнеть, а значит, придется тратиться на электричество.

Жалуются они и на то, что в огороде теперь придется проводить меньше времени. А домашней скотине и вовсе трудно объяснить пользу реформы – животные живут по циклу, который привязан к естественному свету. Впрочем, как и маленькие дети.

Между тем ученые продолжают настаивать, что приняли верное решение. Говорят: через годы, если сейчас не перевести стрелки часов, все обернется патологиями.

"Ну как ему объяснить, что надо спать? Потому что на час перевели, а не потому, что солнце встало, и он хочет играть. И темнеть у нас будет вместо, извините, 7-6 часов, будет темнеть в 5-6 часов. У нас у всех, у многих огороды, потому что жители тоже не очень богатые. То есть этот час на огороде ты теряешь. Свет ты включаешь на час раньше. То есть за электричество тоже надо будет больше платить", - сетует казахстанка Ольга Савинова.

"В первую очередь устькаменогорцы в Восточно-Казахстанской области многие думают, что они живут в своем часовом поясе. Но это не так. Мы, взрослые, не учитываем, что у детей есть свои отличительные особенности режима сна, отличающиеся от сна взрослых. Поэтому мы насильно пробуждаем детей раньше восхода солнца, против их природы. Это не может не сказаться в будущем на их здоровье", - заявил специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

Источник: КТК