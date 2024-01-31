Как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане, ответил министр

Сегодня в кулуарах мажилиса глава Министерства торговли и интеграции заявил, что при переходе на новый часовой пояс в Казахстане все системы подстроятся автоматически, передает корреспондент NUR.KZ.

После заседания мажилиса главу Министерства торговли и интеграции – ведомства, отвечающего за перевод времени в стране, – спросили, произойдет ли в ночь с 29 февраля на 1 марта автоматический перевод часов в гаджетах, а также в расписаниях ЖД и авиа-перевозок.

На это министр Арман Шаккалиев ответил следующее.

"Они автоматически синхронизируются. Мы же с этим вопросом сталкиваемся не впервые: мы с вами переходили на летнее/зимнее время. Поэтому все, что касается технических аспектов – телефонов, синхронизации, билетов – это все же не происходит стихийно.

Могу сказать с уверенностью, автоматическая синхронизация всех гаджетов будет произведена, вам не надо будет вручную заходить в настройки. Это мы обсуждали с нашими коллегами из МЦРИАП, и никаких сложностей они тоже не видят", – заявил министр Арман Шаккалиев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Позже в Минтруда рассказывали о том, как казахстанским работникам должны оплатить лишний час ночной смены при переводе времени в Казахстане.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

"Вы приедьте сюда и посмотрите, когда встает солнце. В 3, в четвертом часу у нас светло. По настоящему времени! Если вы сейчас переведете, у нас будет в 2 часа светло! Светать. А темнеть будет уже в 4! В зимний период в 4 уже будет темно!" – отмечали горожане.