Qazaq Air предупредила об изменениях в расписании рейсов из-за перевода времени

Авиакомпания сообщила об изменении расписания рейсов с 1 марта в связи с введением нового часового пояса в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Qazaq Air.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 29 января на рейсы по направлению в/из городов Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по времени Астаны) необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на один час раньше от указанного в билете времени.

"У пассажиров, приобретавших авиабилеты по данным направлениям после 29 января, в билетах указано актуальное время с учетом перехода на единый часовой пояс.

Информация об изменении времени вылета и прилета направлена пассажирам в виде SMS-уведомлений и на электронные адреса, указанные при приобретении авиабилета", - говорится в сообщении.

При возникновении вопросов казахстанцам рекомендовали обращаться в службу поддержки пассажиров по номеру: +7 727 353 1414.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.