Стоит ли астанчанам снова ожидать дефицита воды летом, ответил министр

Глава Минводных ресурсов и ирригации сегодня на брифинге кабмина рассказал, стоит ли астанчанам ожидать дефицита воды этим летом, как это было в прошлом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, на каком этапе находится проект переброски вод с канала Сатпаева для Астаны, чтобы обеспечить более стабильное водоснабжение.

"Этот проект работает. Мы в прошлом году с канала Сатпаева обеспечили более 90 млн кубов. Перебросили с Иртыша в Астанинское водохранилище 40 млн кубов. И более 50 млн кубов – в реку Нура.

Если такая точно ситуация будет в этом году, то мы готовы эту работу продолжить (по каналу Сатпаева – прим. ред.)", – сказал в ответ Нуржан Нуржигитов.

При этом, по его словам, никаких рисков нет для других регионов.

"Нет. Жезказган и Караганда не останутся (без воды – прим. ред.), потому что канал Сатпаева работает в штатном режиме", – подчеркнул министр.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня текущего года – об этом заявил аким Женис Касымбек. В начале августа он сообщил, что нехватки воды в городе не наблюдается.

При этом в октябре президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане.

Кроме того, в начале января депутаты мажилиса РК посетили новую насосно-фильтровальную станцию в Астане.

Отмечалось, что ее мощность составляет 105 тысяч кубометров в сутки. По словам экспертов, благодаря этой станции в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. На строительство потратили около 60 миллиардов тенге. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году.