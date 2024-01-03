Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Чистить зубы ведром воды – не нормально": депутаты о водоснабжении Астаны (видео)

Опубликовано:

Кран без воды
Кран. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

Депутаты мажилиса РК посетили новую насосно-фильтровальную станцию в Астане, где высказались о неэкономном отношении некоторых казахстанцев к воде, передает сайт телеканала КТК.

"На что потрачены бюджетные деньги? Питьевой водой поливать огороды – это не нормально. Сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать, это будет болезненный блок, но этот вопрос нужно решать. Куб воды – это тонна воды – у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Нужно повышать процентов на 50, нужно подымать. Ведром воды чистить зубы – это не нормально", - заявил депутат мажилиса Павел Казанцев.

Отмечается, что мощность новой насосно-фильтровальной станции составляет 105 тысяч кубометров в сутки. Эксперты говорят, что благодаря ей в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. На строительство потратили около 60 миллиардов тенге. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году.

Однако, по мнению депутатов, дело не столько в подаче воды, сколько в ее экономном потреблении. По их словам, к 2030 году в регионе может возникнуть водный кризис – и только бережное отношение к жизненно важному ресурсу спасет ситуацию.

"Ну, я как спортсмен, выступая в Бундеслиге в 89-м году в Германии, первый раз увидел отношение немцев к воде, электричеству. И с тех пор придерживаюсь этого. Минимально стараюсь тратить воду и электричество. Утром, когда встаю, умываюсь. И вечером, когда ложусь, умываюсь. Практически дома меня не бывает. Стараюсь, да, стараюсь. К сожалению, мы к этому еще не пришли", - добавил депутат мажилиса Даулет Турлыханов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053806-chistit-zuby-vedrom-vody-ne-normalno-deputaty-o-vodosnabzhenii-astany-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.