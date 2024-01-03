"Чистить зубы ведром воды – не нормально": депутаты о водоснабжении Астаны (видео)
Опубликовано:
Депутаты мажилиса РК посетили новую насосно-фильтровальную станцию в Астане, где высказались о неэкономном отношении некоторых казахстанцев к воде, передает сайт телеканала КТК.
"На что потрачены бюджетные деньги? Питьевой водой поливать огороды – это не нормально. Сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать, это будет болезненный блок, но этот вопрос нужно решать. Куб воды – это тонна воды – у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Нужно повышать процентов на 50, нужно подымать. Ведром воды чистить зубы – это не нормально", - заявил депутат мажилиса Павел Казанцев.
Отмечается, что мощность новой насосно-фильтровальной станции составляет 105 тысяч кубометров в сутки. Эксперты говорят, что благодаря ей в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. На строительство потратили около 60 миллиардов тенге. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году.
Однако, по мнению депутатов, дело не столько в подаче воды, сколько в ее экономном потреблении. По их словам, к 2030 году в регионе может возникнуть водный кризис – и только бережное отношение к жизненно важному ресурсу спасет ситуацию.
"Ну, я как спортсмен, выступая в Бундеслиге в 89-м году в Германии, первый раз увидел отношение немцев к воде, электричеству. И с тех пор придерживаюсь этого. Минимально стараюсь тратить воду и электричество. Утром, когда встаю, умываюсь. И вечером, когда ложусь, умываюсь. Практически дома меня не бывает. Стараюсь, да, стараюсь. К сожалению, мы к этому еще не пришли", - добавил депутат мажилиса Даулет Турлыханов.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053806-chistit-zuby-vedrom-vody-ne-normalno-deputaty-o-vodosnabzhenii-astany-video/