"Чистить зубы ведром воды – не нормально": депутаты о водоснабжении Астаны (видео)

Депутаты мажилиса РК посетили новую насосно-фильтровальную станцию в Астане, где высказались о неэкономном отношении некоторых казахстанцев к воде, передает сайт телеканала КТК.

"На что потрачены бюджетные деньги? Питьевой водой поливать огороды – это не нормально. Сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать, это будет болезненный блок, но этот вопрос нужно решать. Куб воды – это тонна воды – у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Нужно повышать процентов на 50, нужно подымать. Ведром воды чистить зубы – это не нормально", - заявил депутат мажилиса Павел Казанцев.

Отмечается, что мощность новой насосно-фильтровальной станции составляет 105 тысяч кубометров в сутки. Эксперты говорят, что благодаря ей в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. На строительство потратили около 60 миллиардов тенге. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году.

Однако, по мнению депутатов, дело не столько в подаче воды, сколько в ее экономном потреблении. По их словам, к 2030 году в регионе может возникнуть водный кризис – и только бережное отношение к жизненно важному ресурсу спасет ситуацию.

"Ну, я как спортсмен, выступая в Бундеслиге в 89-м году в Германии, первый раз увидел отношение немцев к воде, электричеству. И с тех пор придерживаюсь этого. Минимально стараюсь тратить воду и электричество. Утром, когда встаю, умываюсь. И вечером, когда ложусь, умываюсь. Практически дома меня не бывает. Стараюсь, да, стараюсь. К сожалению, мы к этому еще не пришли", - добавил депутат мажилиса Даулет Турлыханов.

Источник: КТК