Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил газовую теплостанцию "Туран", а также заслушал доклад акима Астаны о запуске водовода от Астанинского водохранилища, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным с официального сайта Акорды, сегодня президент ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3.
Аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станций "Туран" с общей мощностью 700 гигакалорий в час.
По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район "Бағыстан". Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города.
Кроме того, президенту было доложено, что указанные газовые тепловые станции будут запущены в работу в текущем году с началом отопительного сезона. Также до конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3.
"Три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час. Строительство второй очереди газовой тепловой станции "Туран" и новой газовой тепловой станции "Тельман" даст дополнительно 850 гигакалорий в час", – добавили в пресс-службе президента.
Представители строительной компании сообщили о том, что имеются договоренности с производителем газового оборудования для локализации производства газовых тепловых станций в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.
"Прежде всего, качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более, речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему", – подчеркнул глава государства.
Еще Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.
Дефицит воды в Астане
Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.
Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.
"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.
Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:
- постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;
- использование подземных вод Нуринского месторождения;
- строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.
Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.
Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.
В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.
Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня текущего года – об этом заявил аким Женис Касымбек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039498-tokaev-poruchil-nayti-novye-istochniki-vodosnabzheniya-iz-za-rosta-naseleniya-v-astane/