Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил газовую теплостанцию "Туран", а также заслушал доклад акима Астаны о запуске водовода от Астанинского водохранилища, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным с официального сайта Акорды, сегодня президент ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3.

Аким столицы Женис Касымбек проинформировал главу государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станций "Туран" с общей мощностью 700 гигакалорий в час.

По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район "Бағыстан". Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города.

Касым-Жомарт Токаев на газовой теплостанции "Туран". Фото: Акорда

Кроме того, президенту было доложено, что указанные газовые тепловые станции будут запущены в работу в текущем году с началом отопительного сезона. Также до конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3.

"Три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час. Строительство второй очереди газовой тепловой станции "Туран" и новой газовой тепловой станции "Тельман" даст дополнительно 850 гигакалорий в час", – добавили в пресс-службе президента.

Представители строительной компании сообщили о том, что имеются договоренности с производителем газового оборудования для локализации производства газовых тепловых станций в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.

"Прежде всего, качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более, речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему", – подчеркнул глава государства.

Еще Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня текущего года – об этом заявил аким Женис Касымбек.