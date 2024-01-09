Строить у рек хотят запретить в Казахстане

Глава МЧС Сырым Шарипханов сегодня на заседании кабмина рассказал, какие меры помогут снизить риски подтопления жилых домов во время паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Сырым Шарипханов, анализ прошлого года показал, что в основном подтоплениям подверглись дома, построенные в непосредственной близости русел рек, а также расположенные в водоохранных полосах и низменных частях.

"В настоящее время размещение строений в водоохранных полосах является повсеместной проблемой. В результате, государством осуществляются компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от паводков.

В связи с этим полагаю необходимым акиматам в первоочередном порядке обеспечить защиту данных населенных пунктов либо рассмотреть возможность их переселения, и в дальнейшем запретить строительство в этих зонах", – указал глава МЧС.

Следующей проблемой, по его словам, является подтопление дорог из-за переливов и их разрушение из-за неготовности к паводку, что приводит к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов.

В связи с этим он предложил Министерству транспорта совместно с акиматами при проектировании и ремонте автодорог предусмотреть создание новых или повысить пропускную способность действующих водопропускных сооружений.

Отметим, что в конце декабря в Актюбинской области из-за дождей и резкого потепления поднялся уровень воды в реках. Несколько районов оказались под угрозой наводнения.

Также сегодня Сырым Шарипханов сообщал, в каких регионах высок риск паводков весной.

Паводки на западе Казахстана в 2023 году

Напомним, в середине марта прошлого года в Актюбинской области начались паводки: реки вышли из берегов и затопили села и дороги в нескольких районах. Жителей сел и домашних животных эвакуировали.

Особенно сложная ситуация наблюдалась в селе Кобда – сообщалось, что оно буквально уходило под воду. Здесь пришлось ввести режим ЧС.

Позже вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района. Здесь также затопило жилые дома и социальные объекты.

Кроме того, жители села Карагаш несколько суток не могли никуда выехать. Из-за резкого таяния снега произошел перелив на трассе. Местным приходилось переправляться на лодке. От цивилизации оказались отрезаны еще три населенных пункта – Каракудык, Аксазды, Самбай.

В конце марта сообщалось, что из-за паводков взрослых и детей эвакуировали из садоводческих коллективов Каргалинка и Солнышко в пригороде Актобе.

Также сложная ситуация складывалась и в ЗКО. Там для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.

В Бурлинском районе объявляли режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.