Каким регионам Казахстана грозят паводки, рассказали в МЧС

Глава МЧС Сырым Шарипханов сегодня на заседании кабмина рассказал, в каких регионах высок риск паводков весной, передает корреспондент NUR.KZ.

Сырым Шарипханов сообщил, что согласно предварительному прогнозу "Казгидромета", в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С.

При этом количество осадков тоже предполагается больше нормы. А покрытость территорий снегом в пяти регионах составляет до 70%, в 12 – свыше 90%.

"Южным регионам – с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам – из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", – заявил глава МЧС.

Он также указал, что акиматам необходимо обеспечить своевременный вывоз снега из населенных пунктов в безопасные места, в том числе из сельской местности, а для ускорения таяния – провести зачернение снега и опашку полей.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.