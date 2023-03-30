Людей эвакуируют в Актобе из-за паводков (фото, видео)

Эвакуация. Фото: МЧС РК

Из-за паводков взрослых и детей эвакуировали из садоводческих коллективов (СК) Каргалинка и Солнышко в Актобе. Также подтоплены 10 дачных участков СК Каргалы, передает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, 29 марта в целях недопущения подтопления садоводческого коллектива Каргалинка в Актобе вдоль русла реки Каргалы проведены работы по укладке мешкотар в 3 дачных домах.

Спасателями в центр подготовки олимпийского резерва заблаговременно эвакуированы 13 человек, из них 4 детей.

Эвакуация. Фото: МЧС РК

В тот же день также эвакуированы жители участка №8 садоводческого коллектива Солнышко в безопасное место - это 2 человека, из них 1 ребенок.

30 марта в связи с повышением уровня реки Каргалы подтоплено 10 дачных участков садоводческого коллектива Каргалы. В настоящее время спасателями проводятся работы по эвакуации жителей, также укладываются мешкотары.

Укладка мешкотары. Фото: МЧС РК

Ситуация находится на постоянном контроле.

Паводки в Актюбинской области

В регионе сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Недавно сообщалось, что село Кобда буквально уходило под воду.

На прошлой неделе стало известно, что вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района. Здесь затопило жилые дома и социальные объекты.

Кроме того, жители села Карагаш несколько суток не могли никуда выехать. Из-за резкого таяния снега произошел перелив на трассе. Местным приходилось переправляться на лодке. От цивилизации оказались отрезаны еще три населенных пункта - Каракудык, Аксазды, Самбай.

Синоптики в период с 30 марта по 1 апреля в Актюбинской области прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, из-за чего в регионе возможны подтопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014759-lyudey-evakuiruyut-v-aktobe-iz-za-pavodkov-foto-video/