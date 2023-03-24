Еще одно село затопило талой водой в Актюбинской области: введен режим ЧС (видео)

Паводки в Кобде. Фото: t.me/Aktobe_region

Вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь затопило жилые дома и соцобъекты, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Актюбинской области вышла из берегов река Уил. Водами уже затопило 11 домов в селе Каратал.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Сейчас на месте работает специальная комиссия. Точный ущерб еще не подсчитан. Но власти уверяют, каждая семья получит по полмиллиона тенге. После оценки обещают восстановить и материальные потери.

Жителям поселка, как заверяют чиновники, уже ничего не угрожает.

Между тем ситуация стабилизировалась в Кобдинском районе. В шести аулах уже восстановлено автомобильное движение, подача электричества и газа. Двенадцать семей в самом райцентре Кобда все еще находятся в эвакуационных пунктах.

Всего в Кобде от паводка пострадало 79 домов, 24 из них восстановлению не подлежат. Тем, кто потерял кров, чиновники обещают построить новые дома и готовы потратить на это почти полмиллиарда бюджетных тенге. Средства будут искать и для восстановления соцобъектов: под воду ушли сельская гимназия и спортивный комплекс с бассейном. Пока же 311 учеников Кобды продолжат учебу в двух других школах.

"Мы вчера объясняли населению: дома построятся, потом сразу документы сделаем через БТИ. На них сразу же оформим. Мы обещали за два месяца построить, до 1 июня закончить дома", - заверил заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин.

Источник: КТК

Напомним, что в Казахстане с приходом весны начался и паводкоопаный период.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям. Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

Паводки на западе Казахстана

Добавим, что в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, буквально уходит под воду.

Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Что делать при паводках

Как отмечают спасатели на официальном сайте ДЧС, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014003-esche-odno-selo-zatopilo-taloy-vodoy-v-aktyubinskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-video/