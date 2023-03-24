Еще одно село затопило талой водой в Актюбинской области: введен режим ЧС (видео)
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Вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь затопило жилые дома и соцобъекты, сообщает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, в Актюбинской области вышла из берегов река Уил. Водами уже затопило 11 домов в селе Каратал.
Сейчас на месте работает специальная комиссия. Точный ущерб еще не подсчитан. Но власти уверяют, каждая семья получит по полмиллиона тенге. После оценки обещают восстановить и материальные потери.
Жителям поселка, как заверяют чиновники, уже ничего не угрожает.
Между тем ситуация стабилизировалась в Кобдинском районе. В шести аулах уже восстановлено автомобильное движение, подача электричества и газа. Двенадцать семей в самом райцентре Кобда все еще находятся в эвакуационных пунктах.
Всего в Кобде от паводка пострадало 79 домов, 24 из них восстановлению не подлежат. Тем, кто потерял кров, чиновники обещают построить новые дома и готовы потратить на это почти полмиллиарда бюджетных тенге. Средства будут искать и для восстановления соцобъектов: под воду ушли сельская гимназия и спортивный комплекс с бассейном. Пока же 311 учеников Кобды продолжат учебу в двух других школах.
"Мы вчера объясняли населению: дома построятся, потом сразу документы сделаем через БТИ. На них сразу же оформим. Мы обещали за два месяца построить, до 1 июня закончить дома", - заверил заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин.
Источник: КТК
Напомним, что в Казахстане с приходом весны начался и паводкоопаный период.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям. Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:
- регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;
- со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;
- с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.
Паводки на западе Казахстана
Добавим, что в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, буквально уходит под воду.
Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.
В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.
Что делать при паводках
Как отмечают спасатели на официальном сайте ДЧС, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014003-esche-odno-selo-zatopilo-taloy-vodoy-v-aktyubinskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-video/