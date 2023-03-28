Несколько сел в Актюбинской области потеряли связь с миром из-за паводков

Паводки. Иллюстративное фото: Chris McLoughlin/Getty Images

Северные районы в Актюбинской области страдают из-за паводковой ситуации - талые воды размыли два сельских моста, а четыре аула остались без транспортного сообщения, передает сайт телеканала КТК.

Жители села Карагаш уже несколько суток не могут никуда выехать.

Из-за резкого таяния снега произошел перелив на трассе. Как отмечают корреспонденты, местным приходится переправляться на лодке.

По их словам, от цивилизации отрезаны еще три населенных пункта - Каракудык, Аксазды, Самбай.

Как уверяют чиновники, сейчас совместно с сельчанами они пытаются восстановить объездную дорогу.

Корреспонденты подчеркнули, что талые воды размыли еще и два моста, которые только в прошлом году прошли капитальный ремонт. Подрядчик починит их, пообещали чиновники.

Ситуацию прокомментировал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер.

"Эта дорога районного значения находится на ремонте. В прошлом году была начата работа, в этом году будет завершена. Были переливы по объездной дороге. Восстановлено в течение суток", - сообщил он.

Источник: КТК

Паводки на западе Казахстана

По информации специалистов, в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Недавно сообщалось, что райцентр Кобдинского района - село Кобда - буквально уходило под воду.

На прошлой неделе стало известно, что вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь затопило жилые дома и соцобъекты.

В Западно-Казахстанской области с приходом весны тоже осложнилась ситуация. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе ранее объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Стоит отметить, что накануне специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом. Как оказалось, некоторые регионы нашей страны все же могут столкнуться с засухой из-за дефицита осадков, в том числе западные области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014269-neskolko-sel-v-aktyubinskoy-oblasti-poteryali-svyaz-s-mirom-iz-za-pavodkov/