Зачем в Алматы хотят изменить организацию платных парковок, объяснили в акимате

В акимате Алматы дали подробное разъяснение представленным накануне изменениям в организации платных парковок в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, планируется установить на платных парковках камеры, которые будут фиксировать нарушения и время парковки, а также электронные устройства, отображающие количество свободных мест и другую необходимую информацию. Сейчас же въезд и выезд с парковок площадного типа контролируются шлагбаумной системой.

Помимо этого, на парковках площадного типа планирует организовать безбарьерную систему.

"Такая система послужит увеличению пропускной способности, исключит возможность образования очередей на въезде и выезде, сократит время проезда автомобилей на территорию парковок, также система позволит фиксировать автомобили в автоматическом режиме и при неоплате - составит штраф. Кроме того, это позволит обеспечить индикацию и автоматический подсчет свободных паркомест", - пояснили в акимате.

Еще одно из нововведений - исключение электронного терминала для оплаты. Это поможет сократить расходы на содержание самого терминала. Оплата за парковки будет производиться по QR-коду.

"Процесс оплаты по QR-коду занимает всего несколько секунд и интегрирован с мобильными устройствами, что делает его удобным для использования в повседневной жизни", - считают в акимате.

Параллельно с этим планируется установить дорожную разметку синего цвета.

"В мировой практике синяя разметка широко используется для обозначения границ платных парковок. Считается, что дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а вот синяя разметка неизбежно привлекает к себе внимание", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что проект постановления не противоречит действующему законодательству и отвечает требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам.

Принять участие в обсуждении проекта можно здесь.

Платные парковки в Алматы

В августе 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

В апреле текущего года градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Позже он сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

В мае в акимате города рассказали, как работают платные парковки в Алматы.

В том же месяце депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

В июне стало известно, что в Алматы хотят ввести дифференцированный тариф за парковку. В июле в акимате Алматы заявили, что запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно.

С 11 сентября почасовая оплата платной тротуарной парковки заработала в Медеуском районе.

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