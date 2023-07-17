Как будут работать платные парковки в Алматы, объяснили в акимате
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В Алматы запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"В Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг". До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания А-parking, ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора", – говорится в сообщении.
В акимате отметили, что запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах.
"На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты", – добавили в ведомстве.
Как пояснили в акимате, районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет.
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день действуют три способа оплаты:
- Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный̆ момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит.
- Через мобильное приложение "Парковки Алматы", которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года.
- Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.
Кроме того, с 11 августа владельцы авто смогут платить за парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.
Как уточнили позднее корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматы, платные парковки будут функционировать в Медеуском районе с начала августа.
Также в ведомстве рассказали, что до запуска нового программного обеспечения коммунального предприятия компания А-parking которая ранее администрировала парковки города, будет продолжать принимать оплату.
"Платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания, ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет созданной коммунальной компании. На сегодняшний день на счету компании имеется порядка 600 млн тенге", – пояснили в акимате.
Напомним, в августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.
В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.
В апреле стало известно о том, что все платные парковки в Алматы были возвращены обратно в коммунальную собственность мегаполиса.
Позже градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Он также сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.
Между тем депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.
В конце июня Досаев заявил, что в Алматы это осенью хотят ввести дифференцированный тариф за парковку.
"Систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре – дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали", – пояснил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028970-kak-budut-rabotat-platnye-parkovki-v-almaty-obyasnili-v-akimate/