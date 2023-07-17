Как будут работать платные парковки в Алматы, объяснили в акимате

Измененные таблички платных парковок. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг". До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания А-parking, ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора", – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах.

"На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты", – добавили в ведомстве.

Как пояснили в акимате, районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день действуют три способа оплаты:

Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный̆ момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит. Через мобильное приложение "Парковки Алматы", которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года. Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.

Кроме того, с 11 августа владельцы авто смогут платить за парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.

Как уточнили позднее корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматы, платные парковки будут функционировать в Медеуском районе с начала августа.

Также в ведомстве рассказали, что до запуска нового программного обеспечения коммунального предприятия компания А-parking которая ранее администрировала парковки города, будет продолжать принимать оплату.

"Платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания, ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет созданной коммунальной компании. На сегодняшний день на счету компании имеется порядка 600 млн тенге", – пояснили в акимате.

Напомним, в августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

В апреле стало известно о том, что все платные парковки в Алматы были возвращены обратно в коммунальную собственность мегаполиса.

Позже градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Он также сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

Между тем депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

В конце июня Досаев заявил, что в Алматы это осенью хотят ввести дифференцированный тариф за парковку.

"Систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре – дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали", – пояснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028970-kak-budut-rabotat-platnye-parkovki-v-almaty-obyasnili-v-akimate/