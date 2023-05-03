Как работают платные парковки в Алматы, рассказали в акимате

Паркинг. Иллюстративное фото: Germano Poli/EyeEm/Getty Images

Городские парковки в Алматы работают в штатном режиме. Кто и как может ими пользоваться, рассказали представители акимата мегаполиса в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что не так давно платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг".

Сейчас городские парковки работают в штатном режиме.

Если за автомобилем, стоящем на парковке, не числится фак оплаты, то владелец получает штраф. Однако не все алматинцы должны платить по тарифу за парковочные места.

По данным акимата, бесплатно пользоваться парковочными местами могут:

участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территории других стран;

инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида;

многодетные матери, отмеченные почетными наградами;

пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Получить льготное разрешение можно на сайте aparking.kz.

Кроме того, некоторые жители города могут оформить резидентское разрешение, которое позволяет жителям домов в зоне платных парковок пользоваться ими на льготных условиях.

При этом отмечается, что в случае получения штрафа его необходимо оплатить в течение 30 дней. В противном случае дело передается судебным исполнителям для принудительного взыскания.

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ "Алматы паркинг" по номерам:

+7 727 338-29-95;

+7 727 331-39-49.

Напомним, что ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

Дело о парковках в Алматы

Напомним, что в апреле 2022 года директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца.

Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Эксперты высказывались о том, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, но сколько получал от этого бюджет города – неизвестно.

"Распределение собственности в А-Parking было примерно таким: 30% было в госсобственности, а 70 – в частной собственности. Соответственно, частный оператор забирал львиную долю всего, а в городе оставались крохи и копейки", – заявлял глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков.

Позже сообщалось о продлении ареста обоим владельцам парковок.

В марте 2023 года Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову вынесли приговор по обвинению в отмывании денег и растрате чужого имущества.

"С учетом преступной роли каждого соучастника преступления, смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому П. – 5 лет лишения свободы, подсудимому Б. – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорилось в сообщении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019229-kak-rabotayut-platnye-parkovki-v-almaty-rasskazali-v-akimate/