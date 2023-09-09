Платные парковки заработают в одном из районов Алматы
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В Медеуском районе Алматы с понедельника начнут функционировать платные парковки - парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
С 11 сентября текущего года заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе города Алматы. Стоимость одного часа - 100 тенге.
В акимате напомнили, что с 15 июля текущего года такие парковки были бесплатны.
Плату не взимали, поскольку не было подключено программное обеспечение нового единого оператора платных парковок – "Алматы паркинг".
"Всего в Медеуском районе по новым обновленным информационным табличкам начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест, из них 360 мест для людей с инвалидностью. Режим работы платной тротуарной парковки – ежедневно с 8:00 до 19:00", - сообщили в акимате.
Оплату за парковочное место можно произвести следующими способами:
- поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;
- на сайте almaty-parking.kz;
- по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035941-platnye-parkovki-zarabotayut-v-odnom-iz-rayonov-almaty/