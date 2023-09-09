Платные парковки заработают в одном из районов Алматы

В Медеуском районе Алматы с понедельника начнут функционировать платные парковки - парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

С 11 сентября текущего года заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе города Алматы. Стоимость одного часа - 100 тенге.

В акимате напомнили, что с 15 июля текущего года такие парковки были бесплатны.

Плату не взимали, поскольку не было подключено программное обеспечение нового единого оператора платных парковок – "Алматы паркинг".

"Всего в Медеуском районе по новым обновленным информационным табличкам начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест, из них 360 мест для людей с инвалидностью. Режим работы платной тротуарной парковки – ежедневно с 8:00 до 19:00", - сообщили в акимате.

Оплату за парковочное место можно произвести следующими способами: