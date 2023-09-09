Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Платные парковки заработают в одном из районов Алматы

Опубликовано:

Парковка
Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Медеуском районе Алматы с понедельника начнут функционировать платные парковки - парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

С 11 сентября текущего года заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе города Алматы. Стоимость одного часа - 100 тенге.

В акимате напомнили, что с 15 июля текущего года такие парковки были бесплатны.

Плату не взимали, поскольку не было подключено программное обеспечение нового единого оператора платных парковок – "Алматы паркинг".

"Всего в Медеуском районе по новым обновленным информационным табличкам начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест, из них 360 мест для людей с инвалидностью. Режим работы платной тротуарной парковки – ежедневно с 8:00 до 19:00", - сообщили в акимате.

Оплату за парковочное место можно произвести следующими способами:

  • поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;
  • на сайте almaty-parking.kz;
  • по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035941-platnye-parkovki-zarabotayut-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.