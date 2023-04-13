Арендованные в Алматы от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг"
Опубликовано:
На встрече с жителями Ауэзовского района аким Ерболат Досаев сообщил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", передает корреспондент NUR.KZ.
Также глава города заявил, что средства от них будут идти в бюджет мегаполиса.
Жительница микрорайона Жетысу-2 между домами сообщила об автостоянке между двух жилых домов, где не выдают фискальных чеков и не предоставляют договоров.
На парковке, по ее словам, процветает воровство и совершаются преступления, однако о собственнике земли ничего не известно.
Досаев ответил, что проверит данную землю на предмет собственности.
"Давайте определимся: земли, которые находились под автостоянками в аренде от имени города, мы собираем и отдаем в "Алматы паркинг". От имени города мы будем оказывать такие услуги - деньги будут уходить в бюджет Алматы.
В вашей ситуации мы разберемся. Выясним через управление земельных отношений статус земли, узнаем в управлении городской мобильности, что можно будет сделать.
Далее сделаем так: я попрошу департамент государственных доходов, несмотря на мораторий на проверки бизнеса, с прокуратурой отработать вопросы уплаты налогов и так далее", - ответил аким.
Напомним, что в апреле 2022 года директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца.
Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.
Эксперты высказывались о том, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, но сколько получал от этого бюджет города – неизвестно.
"Распределение собственности в А-Parking было примерно таким: 30% было в госсобственности, а 70 – в частной собственности. Соответственно, частный оператор забирал львиную долю всего, а в городе оставались крохи и копейки", – заявлял глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков.
Позже сообщалось о продлении ареста обоим владельцам парковок.
В марте текущего года Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову вынесли приговор по обвинению в отмывании денег и растрате чужого имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016608-arendovannye-v-almaty-ot-imeni-goroda-avtostoyanki-peredadut-v-almaty-parking/