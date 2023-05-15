Сократить количество платных парковок в Казахстане предложил депутат

Платная парковка в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Самат Нуртаза в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра поднял проблему платных автостоянок, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Нуртаза, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

"В первую очередь, надо отметить, что фактически этот рынок в мегаполисах монополизирован несколькими операторами. Сначала начали открывать платные парковки в центральной и административной частях города с большим скоплением людей.

Однако в 2021 году только в Астане количество платных парковочных мест увеличилось в 20 раз. Платные автостоянки стали появляться возле торговых центров, в общественных местах и даже возле социальных объектов с нарушением строительных норм и правил. Платные парковки стали появляться даже в спальных районах", - заявил мажилисмен.

Возмущают его и условия договора: частным партнерам чаще всего бесплатно предоставляются действующие парковки, куда частники просто устанавливают платежные устройства. При этом, согласно данным депутата, 95% дохода идет частной компании, и лишь 5% - в бюджет государства.

Более того, расходы на благоустройство, ремонт дорог и уборку улиц берет на себя городская администрация.

"Лучше пересмотреть условия договора с точки зрения социальной справедливости", - добавил депутат.

Указал он и на перекосы в системе действующих штрафов.

"За платные парковки введен специальный вид штрафа, размер штрафа составляет 10 350 тенге. То есть, если наши граждане не платят 100 тенге, то должны платить 10 тысяч тенге. Это в 100 раз больше", - отметил он.

В связи с этим мажилисмен предложил сократить количество платных парковок, оставив их только в местах наибольшего скопления автомобилей. Он также отметил необходимость срочно рассмотреть возможность создания государственного оператора по контролю за платными парковочными местами.

Депутат просит дать правовую оценку порядку взимания штрафа за нарушение условий договора между физическими лицами и оператором частной собственности на платные автостоянки.

Отметим, что в прошлом месяце аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе увеличат плату за парковки. Позже в акимате южной столицы рассказали, что платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг".

В Астане между тем выяснилось, что в 2022 году в доход государства поступило лишь 5% доходов от платных парковок, остальные 95% получала частная компания. С декабря 2022 года в бюджет города стало уходить 25% дохода, 75% - частной компании.

Отметим, что в Астане за платные парковки отвечает частно-государственный проект "Парковочное пространство Астаны".

На Instagram-странице проекта сообщается, что с начала реализации проекта, то есть 2018 года, до ноября 2022 года благодаря платным парковкам городской бюджет пополнился на 2 млрд тенге. Сборы за парковку составили 202 млн тенге.

Стоимость парковки для автомобиля в столице составляет 100 тенге за 1 час парковки. Уклонение от уплаты за парковку влечет штраф в размере 3 МРП (10 тыс. тенге), повторное нарушение, совершенное в течение года, - 5 МРП (17 тыс. тенге).

При этом ранее премьер-министр Смаилов поручил уполномоченным госорганам проанализировать договор между столичным акиматом и ТОО "Парковочное пространство Астаны" на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020605-sokratit-kolichestvo-platnyh-parkovok-v-kazahstane-predlozhil-deputat/