Дифференцированный тариф за парковку хотят ввести в Алматы этой осенью

Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня в СЦК рассказал, как будет решаться проблема дефицита парковочных мест в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что количество автомобилей в Алматы ежегодно растет, и городу не хватает парковочных мест, даже платные стоянки всегда забиты. В связи с этим они поинтересовались, как в Алматы будут решать эту проблему.

"Примерно 550 тысяч машин зарегистрировано на жителей города Алматы. Ежедневно через систему "Сергек" мы видим, что в город въезжают до 250 тысяч машин с агломерации. То есть одновременно в городе у нас находятся почти 750-800 тысяч машин", – заявил Ерболат Досаев.

По его словам, вопрос парковки особенно актуален в историческом центре. Но здесь, отметил он, все упирается в вопрос старой инфраструктуры и паркинга.

"В прошлом году нам вернули "Алматы Паркинг", у нас – 12,5 тысячи парковочных мест, но они находятся в этом историческом центре. В этом году мы завершаем концепцию формирования единого парковочного пространства Алматы, но при этом мы собираемся охватить все восемь районов города. Кто живет в Алматы, могут заметить, что вдоль улиц есть места постоянного ежедневного накопления. То есть паркуется машина, но это не является паркингом. Город хочет их легализовать. Провести соответствующую необходимую инфраструктуру", – пояснил он.

Кроме уличных парковок, предполагается создание механических парковок во дворах, где мало пространства.

"Новые технологии позволяют в среднем собрать от 12 до 16 машин. За счет этого мы очистим проезды дорог.

Также будут строиться капитальные многоуровневые парки, они есть, проекты будут делаться за счет финансирования города.

Также мы хотим пригласить всех частников, кто заинтересован, на принципах ГЧП строить такого рода парковки. Город гарантировано будет компенсировать.

Первый многоуровневый паркинг будет около Нацбанка. Нацбанк передал нам свой недостроенный паркинг. Мы его планируем завершить. В этом году ПСД сделаем, а в следующем году запустим первый многоуровневый коммунальный паркинг, кто живет выше по улице Сатпаева", – добавил он.

Высказался он и по возможности введения дифтарифа за парковку.

"Систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре – дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали", – пояснил Ерболат Досаев.

По его словам, все средства будут поступать в местный бюджет.

"Я разделил эти средства, сколько район, например, соберет у себя, столько я ему верну дополнительно на бюджет районного участия. Город себе не будет оставлять, а направим на развитие инфраструктуры самих районов. Думаю, что акимы районов будут крайне заинтересованы, чтобы больше собирать средств с парковок", – резюмировал Досаев.

Напомним, в августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

В апреле текущего года градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Позже он сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

В мае в акимате города рассказали, как работают платные парковки в Алматы.

Между тем депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025938-differentsirovannyy-tarif-za-parkovki-hotyat-vvesti-v-almaty-etoy-osenyu/