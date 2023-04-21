Аким Алматы: Мы будем увеличивать плату за парковки

Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва рассказал о том, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки, передает корреспондент NUR.KZ.

"По паркингу, когда мы определимся с местами, мы будем увеличивать плату за парковки. К началу сентября будем готовы. В Алатауском районе и Медеуском районе, на выезде, на Кульджинке будет один тариф, он будет дифференцирован, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены.

Мы улучшим сбор средств, но я предложил акимам, и это будет реализовано, что собранные средства за автопаркинг и штрафы будут внесены в пропорции в бюджеты народного участия районов. Больше соберут, больше отдам", - заявил аким.

Ранее аким Ерболат Досаев сообщал, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а средства от них будут идти в бюджет мегаполиса.

Напомним, что в апреле 2022 года директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца.

Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Эксперты высказывались о том, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, но сколько получал от этого бюджет города – неизвестно.

Позже сообщалось о продлении ареста обоим владельцам парковок.

В марте текущего года Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову вынесли приговор по обвинению в отмывании денег и растрате чужого имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017726-akim-almaty-my-budem-uvelichivat-platu-za-parkovki/