Когда в Алматы появится первая многоярусная парковка, рассказал Досаев

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Бостандыкского района о том, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"На одной из предыдущих встреч жителями района поднимался вопрос по объекту незавершенного строительства под паркинг в микрорайоне "Коктем-3". Национальный Банк передал данный объекта на баланс города", – сообщил Ерболат Досаев.

По словам акима Алматы, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

Ранее градоначальник говорил, что будет подготовлена "большая программа" по строительству многоуровневых парковок в мегаполисе, которую планировалось презентовать маслихату города. Ожидалось, что в 2023 году будет начата работа с инвесторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008675-kogda-v-almaty-poyavitsya-pervaya-mnogoyarusnaya-parkovka-rasskazal-dosaev/