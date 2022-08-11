Многоуровневые парковки планируют строить в Алматы

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В Алматы планируют построить многоуровневые парковки – об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц района подняла вопрос парковок и забитых машинами дворов, предложив построить многоуровневые стоянки. Аким в ответ сообщил, что уже начата подготовка программы по строительству многоярусных парковок в Алматы.

"Много парковок, земли которых в аренде, и я хочу поставить после подготовки программы условия собственникам, которые за долгое время, думаю, смогли заработать деньги на парковках, где всего 50 или 100 машин.

Мы можем поднять пять этажей на 500 машин – как раз освободим дворы. Большая программа будет подготовлена. Мы собираемся до конца года презентовать ее в городе маслихату, и в 2023 году начнем работу с инвесторами", – заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982686-mnogourovnevye-parkovki-planiruyut-stroit-v-almaty/