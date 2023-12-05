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Правила организации платных парковок собираются изменить в Алматы

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Платная парковка в Алматы
Платная парковка в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Акимат Алматы подготовил проект постановления, согласно которому в южной столице меняются правила организации платных автостоянок (автопарковок), передает корреспондент NUR.KZ.

Проект "О внесении изменения и дополнений в постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2011 года № 4/975 "Об утверждении Правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы" опубликован на портале "Открытые НПА".

Так, в проекте нового постановления содержится пункт, что коммунальная платная автостоянка (автопарковка) должна иметь дорожную разметку синего цвета.

Кроме того, в правилах оговаривается оснащенность парковок автоматами для учета времени парковки.

"Автостоянки (автопарковки) тротуарного типа, размещаемые на обочинах автомобильных дорог (улиц) в пределах полосы отвода улиц, оснащаются сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото, видео фиксации и учета времени парковки)", — говорится в проекте постановления.

Публичное обсуждение проекта продлится до 20 декабря.

Платные парковки в Алматы

Напомним, в августе 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

В апреле текущего года градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Позже он сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

В мае в акимате города рассказали, как работают платные парковки в Алматы.

В том же месяце депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

В июне стало известно, что в Алматы хотят ввести дифференцированный тариф за парковку. В июле в акимате Алматы заявили, что запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно.

С 11 сентября почасовая оплата платной тротуарной парковки заработала в Медеуском районе.

Мы также рассказывали, как алматинцы могут вернуть неиспользованные деньги, оставшиеся на счетах A-Parking.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049246-pravila-organizatsii-platnyh-parkovok-sobirayutsya-izmenit-v-almaty/

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