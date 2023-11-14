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30 лет независимости Казахстана

"Это было в детстве": глава ЗКО ответил на вопрос о том, пробовал ли мясо сайгаков

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Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: facebook.com/batyskz

Сегодня аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге СЦК рассказал, пробовал ли он когда-нибудь мясо сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Турегалиев на вопрос журналистов о том, пробовал ли он мясо сайгаков, заявил, что такое было, но еще в детстве.

"Это было в детстве. Нас тогда взяли в бригаду работать. Тогда учились в 9 классе. В столовой нам тогда давали мясо сайгаков. Я попробовал, когда был ребенком. Это было при Советском Союзе еще. Я не буду лгать", – ответил он.

При этом аким заверил, что не пробовал то мясо сайгаков, которое пытаются реализовывать в области сейчас.

Ранее он сообщал, что мясо убитых в области сайгаков реализуется населению через мясокомбинаты, но оно не пользуется спросом.

"Нет никаких опасений, что другая мясная продукция не будет реализовываться в нашей области. Мы реализовываем чуть более 10 тысяч голов – это в среднем по 10-15 кг, очень маленькое количество", – говорил аким.

Также напомним, что в начале ноября в стране определили 7 мясокомбинатов для реализации мяса сайгаков.

Ситуация с численностью сайгаков в Казахстане

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В прошлом месяце в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. А позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября стало известно о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045675-eto-bylo-v-detstve-glava-zko-otvetil-na-vopros-o-tom-proboval-li-myaso-saygakov/

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