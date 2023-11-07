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Эзотерика
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В Казахстане определили 7 мясокомбинатов для убоя сайгаков

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Сайгак в степи
Сайгак. Иллюстративное фото: Victor Tyakht/Getty Images

На брифинге правительства глава Министерства сельского хозяйства заявил, что для убоя сайгаков в Казахстане определили мясокомбинаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы определили 7 мясокомбинатов, ветеринары там находятся и отвечают за ветеринарную безопасность. За реализацию и куда будем продавать (мясо – прим. ред.), дополнительно мы доложим. Мы (министерство сельского хозяйства – прим. ред.) отвечаем за ветеринарную безопасность и определение ветеринаров, которые будут на мясокомбинатах при убое сайгаков", – заявил глава МСХ Айдарбек Сапаров.

Напомним, в июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. Позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

Вчера мы писали о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044482-v-kazahstane-opredelili-7-myasokombinatov-dlya-uboya-saygakov/

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