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Аким ЗКО: Мясо сайгаков особым спросом не пользуется

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Стадо сайгаков в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Аким Западно-Казахстанской области на брифинге СЦК заявил, что мясо убитых в области сайгаков, которое реализуется населению через мясокомбинаты, не пользуется спросом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев, в области насчитывается около 1,3 млн сайгаков – это официальный подсчет. По неофициальным данным, их около 2 млн.

"В этом году мы впервые на территории ЗКО начали регулировать количество сайгаков, нам разрешено до 20% (убивать – прим. ред.). На сегодня работает всего 15 стрелковых бригад и 2 бригады методом кораля. Более 11 тысяч голов мы уже через реализовываем через мясокомбинаты. Они закупают по 315 тенге за 1 кг, а дальше по 1200 тг за 1 кг населению реализовывают.

Сайгачье мясо особым спросом среди граждан не пользуется, поэтому нет никаких опасений, что другая мясная продукция не будет реализовываться в нашей области. Мы реализовываем чуть более 10 тысяч голов – это в среднем по 10-15 кг, очень маленькое количество", – заявил аким.

Он добавил, что рога убитых в области сайгаков промаркированы и "определены на хранение по инструкции".

Турегалиев напомнил о жаловавшихся на нашествие сайгаков крестьянских хозяйствах – жители ЗКО запросили 8 млрд тенге в качестве ущерба. Однако, по данным акима, денег для них пока нет.

"По последним данным, у нас 1350 крестьянских хозяйств пострадало от нашествия сайгаков, где-то 1,2 млн га земли непригодны для крестьянского хозяйства.

На сегодня они затребовали компенсацию в размере около 8 млрд тенге. Этот вопрос пока не решился в связи с тем, что денег пока нет", – заявил аким.

В сентябре в Минэкологии рассказали, когда и в каком объеме в Казахстане разрешат охоту на сайгаков.

В начале ноября в стране определили 7 мясокомбинатов для реализации мяса сайгаков.

В октябре в Минэкологии признали, что будут убивать сайгаков не только методом кораля, но и отстрелом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045656-akim-zko-myaso-saygakov-osobym-sprosom-ne-polzuetsya/

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