Отстрел сайгаков могут разрешить в Казахстане

Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в кулуарах мажилиса рассказал, как будут регулировать численность сайгаков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев заявил, что сайгаки сейчас конкурируют с сельскохозяйственными животными. Более того, сейчас они, по его словам, выходят на поля производителей сельхозтоваров.

"Поэтому здесь есть определенная проблема. Но дело даже не в этой проблеме. Есть предложение наших ученых о том, что регулирование численности сайгаков необходимо. В том числе и для поддержания самой популяции.

С 2016 года популяция была у нас буквально 110 тысяч особей. По сегодняшним подсчетам численность составляет 1 млн 318 тыс. Мы уже сохранили популяцию. Сделали все возможное. Теперь пришло время эту популяцию регулировать", – заявил министр.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, каким образом будет осуществляться регуляция.

"Сейчас закончится биообоснование. После биообоснования будут установлены четкие, конкретные лимиты на регулирование численности сайгаков.

Регулирование – в том числе есть и отстрел этих животных. Еще раз говорю, это будет сделано, и приниматься решение будет только на биологическом научном обосновании", – ответил Сериккали Брекешев

По его словам, сейчас создана рабочая группа, в рамках которой рассматривается этот вопрос. В рабочую группу входят представители всех заинтересованных госорганов, генеральной прокуратуры и МВД.

"Мы всю работу проделываем, чтобы не допустить легализацию браконьерства. Все эти вопросы предметно рассматриваются. Думаю, что будет выверенное четкое решение.

Биообоснование будет распространяться на всю территорию Казахстана для всех популяций – это бетпакдалинская, устюртская и уральская. Сейчас основная проблема – по Западно-Казахстанской области", – резюмировал глава Минэкологии.

Ранее аграрии в Акмолинской области жаловались на то, что стада сайгаков вытаптывают и съедают все посевы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974186-otstrel-saygakov-mogut-razreshit-v-kazahstane/