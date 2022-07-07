Когда будет восстановлено здание акимата Алматы, рассказал Досаев

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда будет восстановлено здание акимата и на какой стадии сейчас находятся работы. К тому же, во время брифинга в СЦК, он сообщил, что будет на месте резиденции президента, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, сейчас идет процесс сноса резиденции президента. На его месте расположится парк, который будет объединен с парковой зоной возле акимата города и продлится до улицы Сатпаева.

Что касается восстановления здания городского акимата, то вчера акиму должны были представить заключение по проектно-сметной документации, но из-за задержек срок продлен до 8 июля.

"Надеюсь, что 8 июля мы получим окончательное решение, мы будем его восстанавливать. Мы создали впервые консорциум из 5 алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом. Я считаю, здание сносить не надо.

Мы планировали, что работы завершатся до конца года, но проектные решения были нелегкие, связанные не с самими тремя корпусами, а купольными залом, где выгорел металл. КазНИСА находили решение, как облегчить крышу и сделать ее более легкой, мобильной и пожаробезопасной", - сообщил аким.

По его словам, до Наурыза следующего года реновация здания будет завершена.

Напомним, сожженному во время январских событий зданию акимата намерены вернуть его первозданный вид. Кроме того, говорилось о том, как будет выглядеть пространство на месте сносимой резиденции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977373-kogda-budet-vosstanovleno-zdanie-akimata-almaty-rasskazal-dosaev/