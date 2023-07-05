Когда закончат ремонт здания акимата Алматы, пострадавшего во время январских событий

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стало известно, когда закончится реконструкция сгоревшего во время январских событий здания акимата Алматы. Об сроках корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе акимата города.

Так, в пресс-службе акимата сообщили, что с июля текущего года планируется поэтапная сдача всех павильонов.

"Работы ведутся согласно графику производства работ. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в октябре текущего года", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продвигается реконструкция здания и какие работы проводятся. Бюджет на строительно-монтажные работы составил 17,1 млрд тенге.

Во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.

В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата города планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу 2023-го здание акимата будет восстановлено.

В августе 2022 года была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027678-kogda-zakonchat-remont-zdaniya-akimata-almaty-postradavshego-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/