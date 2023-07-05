Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда закончат ремонт здания акимата Алматы, пострадавшего во время январских событий

Опубликовано:

Рабочие ходят возле здания акимата
Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стало известно, когда закончится реконструкция сгоревшего во время январских событий здания акимата Алматы. Об сроках корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе акимата города.

Так, в пресс-службе акимата сообщили, что с июля текущего года планируется поэтапная сдача всех павильонов.

"Работы ведутся согласно графику производства работ. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в октябре текущего года", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продвигается реконструкция здания и какие работы проводятся. Бюджет на строительно-монтажные работы составил 17,1 млрд тенге.

Во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.

В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата города планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу 2023-го здание акимата будет восстановлено.

В августе 2022 года была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027678-kogda-zakonchat-remont-zdaniya-akimata-almaty-postradavshego-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.