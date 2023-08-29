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Что будет с пострадавшим во время январских беспорядков ТЦ, рассказал Досаев

Опубликовано:

Январские события
Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района рассказал, что будет с пострадавшим во время беспорядков в январских событиях ТЦ Promenade, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей района поинтересовался судьбой торгового центра Promenade, который находится возле Дворца спорта. Он пострадал во время январских событий, и спустя полтора года до сих пор не заработал.

"ТЦ Promenade будет модернизирован. Его владельцы показали мне предварительный проект. Они взяли за основу популярный сейчас формат фудхоллов и собираются дизайн привести в соответствие. Тем более, в связи с тем, что рядом находятся Дворец спорта и Центральный стадион. Предварительно, неплохой проект получился.

Сейчас они пройдут необходимую документацию, пойдут на градсовет, думаю, на этом месте мы получим новый объект, который будет привлекать как жителей города, так и туристов. Я поддержал эту идею. По срокам, надеюсь, в следующем году работы начнутся", - сообщил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034411-chto-budet-s-postradavshim-vo-vremya-besporyadkov-v-yanvarskih-sobytiyah-tts-promenade-rasskazal-dosaev/

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