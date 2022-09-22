Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы

Мухит Азирбаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мухита Азирбаева освободили от должности заместителя акима города Алматы – он занимал этот пост с 2019 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В соответствии с поручением главы государства, озвученным в ходе послания в марте текущего года, и в соответствии с постановлением правительства, в целях оптимизации государственных служащих в акиматах областей и городов республиканского значения с 21 сентября 2022 года заместитель акима города Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", – сообщили в акимате.

Азирбаев занимал должность заместителя акима Алматы с апреля 2019 года, курировал вопросы архитектуры, градостроительства, земельных отношений и энергетики.

Напомним, в ходе своего мартовского послания Касым-Жомарт Токаев заявил, что у акимов не должно быть более трех, максимум – четырех, заместителей.

"Этот вопрос должна взять на контроль Администрация президента", – сказал тогда глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989095-muhit-azirbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamakima-almaty/