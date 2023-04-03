Обещали закончить к Наурызу: на какой стадии сейчас ремонт здания акимата Алматы (фото, видео)

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одним из интересующих алматинцев вопросов является реконструкция здания акимата города, сгоревшего в январе прошлого года. Корреспонденты NUR.KZ решили узнать, на какой стадии сейчас находится ремонт.

Ранее аким Алматы обещал, что реконструкция будет завершена к Наурызу этого года. Однако на данный момент даже непосвященному человеку видно – до окончания строительных работ еще далеко.

Купол конференц-зала. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возле здания располагаются "вагончики" подрядных организаций, на фасаде висят люльки рабочих, установлены леса.

Купол конференц-зала. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщили в акимате, ремонтные работы на сегодня проводятся по фасадам трех павильонов – там вместо ракушечника делают алюминиевую подсистему с облицовкой природным камнем, мрамором и травертином. Также фасады утепляются теплоизоляционным материалом.

Здание акимата. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ведомстве сообщают, что в работе используются, в основном, материалы отечественного производства.

"По внутренней части завершились работы по сейсмоусилению первого, второго и третьего павильонов. В четвертом павильоне работы по сейсмоусилению выполнены на 70%.

Начаты работы по устройству нового купола, завезены металлоконструкции. Производятся работы по внутренней отделке: монтируются перегородки из гипсокартонных плит со звукоизоляцией, производятся работы по цементно-песчаной и гипсовой штукатурке", - рассказали в акимате города.

Рабочий. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, сейчас монтируются магистральные трубопроводы систем отопления водопровода и канализации, прокладываются воздуховоды системы вентиляции, укладываются кабели.

В горадминистрации отмечают, что реконструкцию проводят с сохранением исторического облика и первозданного вида. Однако строителям пришлось столкнуться с трудностями при демонтаже купола четвертого павильона из-за сложной рельефной формы фасада.

Фасад здания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, даже некоторые детали интерьера удалось сохранить – к примеру, уцелевшую мраморную лестницу закрыли деревянными настилами на время ремонта, дабы не испортить покрытие. Сохранились деревянные перила, которые огонь, видимо, обошел стороной.

Стройматериалы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом, в акимате уверяют, что при демонтаже детали, представляющие историческую ценность, не были выявлены.

"Проект разработала архитектурно-проектная компания "Стройтекс". От прежнего вида здания сохранится изначальный вид фасада, внутренняя планировка сохранена на 80%.

Внесены небольшие изменения в проект для создания комфортных условий для посетителей здания акимата. Полностью заменен купол четвертого павильона и весь конференц-зал в связи с сильным повреждением", - рассказали в акимате.

Вид из окна. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, здесь действительно появится помещение для посетителей, которые будут ожидать приема в комфорте и удобстве.

Бюджет на строительно-монтажные работы составил 17,1 млрд тенге. Ожидается, что реконструкция акимата Алматы будет завершена во втором квартале этого года.

Кабинет акима. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.

Ремонтные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Позже журналистам показали повреждения здания акимата: зал заседаний выгорел полностью, первый этаж пострадал меньше – на лестнице даже сохранились деревянные перила. Кое-где уцелели ковры и паркет, однако их использование едва ли представляется возможным. От кабинета акима тоже ничего не осталось.

Ремонтные работы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата Алматы планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу 2023-го здание акимата будет восстановлено.

В августе была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

Фасад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015132-obeschali-zakonchit-k-nauryzu-na-kakoy-stadii-seychas-remont-zdaniya-akimata-almaty-foto-video/