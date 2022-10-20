Как восстанавливают сгоревшие в январе здания в Алматы, ответил Досаев

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района ответил на вопрос о том, когда будут восстановлены сгоревшие во время январских событий здания, передает корреспондент NUR.KZ.

В частности, обратившийся к акиму горожанин задал вопрос о том, когда будет отремонтировано здание телеканалов, которое находится на пересечении улиц Сатпаева и Назарбаева.

"Снос резиденции практически завершен, концепцию нового городского парка я представил в понедельник главе государства - там будет хороший парк. Восстановление акимата к концу Наурыза мы завершим, и акимат я смогу собрать со всего города, потому что управления раскиданы в разных местах и мы совместно еще не работали с 1 февраля.

А вопросы по зданию - это частное здание, мы ждем когда собственники этого здания, как и других зданий города, приложат какие-то усилия. Я знаю, что внутри какие-то работы начались, по фасадным работам мы можем еще раз спросить. Я считаю, что собственник может сам справиться с вопросами, связанными со своим активом. Будем ждать", — сообщил аким.

Напомним, ранее сообщалось, сколько денег планируется потратить на реконструкцию сгоревшего здания акимата города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993512-kak-vosstanavlivayut-sgorevshie-v-yanvare-zdaniya-v-almaty-otvetil-dosaev/