Стало известно, сколько потратят на восстановление здания акимата Алматы

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель руководителя Управления строительства Алматы Улан Оналбаев рассказал во время о том, сколько денег планируется потратить на реконструкцию сгоревшего здания акимата города, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам спикера, разработка проекта велась в два этапа.

"Разработали ПСД первой очереди по трем павильонам. Общая стоимость строительно-монтажных работ – порядка 13 млрд тенге. Самый большой павильон – четвертый – разработку ПСД ведем, завершение планируем в конце сентября.

А предварительная стоимость – порядка 4 млрд тенге. Итого до 17 млрд тенге займет непосредственно реконструкция здания", – рассказал Улан Оналбаев.

Также он отметил, что внутренняя часть и фасад будут максимально сохранены в прежнем виде.

"Максимально конструкции будут упрощены, но вид сохранит более старый облик", – сообщил спикер.

В июле аким Алматы говорил, что здание будет восстановлено до Наурыза 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985551-stalo-izvestno-skolko-potratyat-na-vosstanovlenie-zdaniya-akimata-almaty/