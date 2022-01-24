Зданию акимата Алматы вернут его первозданный вид

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев во время брифинга в РСК рассказал, на какой стадии находится восстановление здания городского акимата. По его словам, окончательное заключение по зданию будет получено 28 января, передает корреспондент NUR.KZ.

"Завершено техническое обследование с предоставлением рекомендаций специалистами КазНИИСА по семи зданиям: ТРК "Казахстан", управление специального учета городской прокуратуры и объектов полиции.

По зданию акимата получены только предварительные заключения, по несущим конструкциям, окончательное заключение будет получено 28 января. Также у нас в работе была резиденция, но ею занимаются управления делами президента. Что касается здания акимата, то, по предварительным данным, внешние стены сильно подверглись воздействию огня, что повлияло на характеристики надежности фасада. Также сильно пострадал актовый зал с круглым металлическим куполом. Если помните, у нас есть большой зал внутри двора, который соединен парадной лестницей, со вторым этажом большого здания. Мы вынуждены демонтировать купол и восстановить согласно чертежам", - сказал замакима Алматы Мухит Азирбаев.

Он также сообщил, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам там, где невозможно восстановление. Это стены, перегородки, гипсокартон, покрытие потолка. Также демонтажу подвергнется фасад здания, поскольку он сильно повредился в результате пожара.

"Наша задача – полностью восстановить здание в первозданном виде, вернуть ему исторический облик, обеспечить качество и безопасность в будущей эксплуатации. Кроме того, аким Алматы поручил на первом этаже здания акимата предусмотреть open space, место для приема граждан, удобное для людей. Мы поработаем над этим с проектировщиками и представим архитекторам и горожанам", - сказал Мухит Азирбаев.

Ранее мы показывали, как выглядит акимат Алматы после пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952679-zdaniyu-akimata-almaty-vernut-ego-pervozdannyy-vid/