Как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата Алматы (видео)

Здание акимата. Кадр из видео: Акимат Алматы

В официальном Instagram-аккаунте акимата Алматы появился ролик с кадрами, как сейчас выглядит здание сгоревшей администрации города. Здание было подожжено во время январских событий.

Сегодня, 19 декабря, власти города показали видео, как восстанавливают здание акимата города. Как пообещали в акимате южной столицы, полностью здание восстановят во II квартале 2023 года.

На видео показано, как здание выглядит в настоящий момент.

Напомним, 5 января текущего года агрессивно настроенные митингующие ворвались в здание акимата Алматы. После начался пожар.

Корреспонденты издания ранее показывали последствия пожара в акимате Алматы.

Позже власти города пообещали, что зданию акимата вернут его первозданный вид.

Аким Алматы Ерболат Досаев в июле текущего года пообещал, что к Наурызу 2023 года здание акимата будет восстановлено. В августе была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации.

Больше спортивных новостей в нашем Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002052-kak-vyglyadit-sgorevshee-pochti-god-nazad-zdanie-akimata-almaty-video/