"Мы посмешище": учителям на юге Казахстана приходится ловить интернет на пастбище

В Туркестанской области учителя села Аккум жалуются на отсутствие интернета и связи, из-за чего им каждый день приходится ездить в соседние аулы, чтобы заполнить электронный журнал. Хороший сигнал они неожиданно поймали на пастбищах, передает сайт телеканала КТК.

Проблемы с интернетом в ауле наблюдаются давно. Местные власти пытались решить ситуацию, но, как отмечают корреспонденты, для начала только в школе – на крыше установили спутниковую базовую станцию. Правда, на всю школу выделили всего 10 гигабайт в месяц. Этого хватает всего на несколько дней.

"В учебниках информатики все подробно расписано: как скачивать, пользоваться теми или иными программами. Но на практике мы это применить не можем. Потому что десяти гигабайт, которые в нашем распоряжении, нам хватает всего на 3-4 дня. И, конечно, детям неинтересно это даже учить, потому что они не делают этого вживую. Сами компьютеры без интернета тоже не вызывают интереса", – рассказал учитель Алмасбек Сарман.

Как только школьники расходятся по домам, учителя, чтобы заполнить электронный журнал, берут ноутбуки и отправляются на поиски интернета в соседние села. Хороший сигнал они нашли у подножия гор рядом с пасущимся скотом, недалеко от поселка Алтын тобе, что в 10 километрах от Аккума.

Сидя на пока еще теплой земле, педагоги со страхом представляют, каково им будет, когда наступят холода. В этой ситуации возможности не упускают лишь местные таксисты.

"Если несколько человек берут машину, то выходит по 200 тенге, а если ты один едешь, то 500 – туда, 500 – обратно. Когда знакомые едут в ту сторону, можно бесплатно доехать, но не всегда так везет. Мы посмешище для всей округи. Нас, учителей, называют цыганами из Аккума. Как будто нам нравится так скитаться. Мы бы тоже хотели, как другие учителя, журналом в школе заниматься", – возмущается учитель Куралай Кожабергенова.

Местные власти признают проблему. По словам чиновников, базовая станция была установлена неправильно, поэтому они намерены протянуть оптическую линию. Правда, точных сроков специалисты не называют.

"Дай Бог в этом или в следующем году проведем оптическую линию. Тогда, мы надеемся, качество базовой станции и сети интернет улучшится. Это также должно позволить увеличить скорость интернета до 4G", – заявил главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Казыгуртского района Ерсаин Нурлыбек.

Между тем учителям пока остается надеяться только на хорошую погоду.

Проблемы с интернетом в Казахстане

В апреле премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

Между тем еще в марте глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

При этом сам Мусин признался, что из-за низкой скорости интернета он стал героем мемов.

В мае депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

А в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

Также Багдат Мусин призвал казахстанцев экономить мобильный интернет. По его словам, жители страны потребляют много трафика.

"Казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо на Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии", – призвал он.

Сегодня глава МЦРИАП объяснил, почему ранее он заявил, что интернет в Астане лучше, чем в Токио, притом, что астанчане часто жалуются на качество связи.

Он добавил, что каждые две недели у него собираются все мобильные операторы страны – руководители-акционеры, с которыми у министра есть детальный план "сколько установили, сколько модернизировали, сколько привели в порядок".