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30 лет независимости Казахстана

"Интернет – тоже исчерпаемый ресурс": Мусин призвал казахстанцев экономить гигабайты

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Девушка держит смартфон в руках
Иллюстративное фото: Jens Kalaene / Picture Alliance / Getty Images

Глава Минцифры Багдат Мусин сегодня в кулуарах правительства объяснил проблемы со связью в Казахстане. Он призвал казахстанцев экономить мобильный интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин заявил, что казахстанцы потребляют много трафика.

"Казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо на Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии", – призвал он.

Он заявил, что интернет – тоже исчерпаемый ресурс, и его нужно также экономить, как воду и электроэнергию.

"Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Он исчерпаемый (интернет – исчерпаемый ресурс – прим. ред.), потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то, понятно, связь начинает деградировать.

А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся? С нашего кармана. А как по-другому. Экономика так построена, что каждый за что-то платит", – резюмировал он.

Мусин также рассказал, как можно улучшить связь в зданиях и офисах.

"Все, кто застраивает большие здания, большие помещения за границей, все застройщики устанавливают indoor-оборудование – специальные базовые станции, которые устанавливаются внутри помещения для того, чтобы их клиенты имели постоянный доступ к интернету, связи постоянно", – заявил министр.

Такое же оборудование, по его словам, нужно устанавливать и в Казахстане.

"Наши строители на этом просто экономят, не устанавливают indoor-оборудование, и они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь.

Но, понимаете, эти здания все железобетонные конструкции имеют, в их проектировании не участвуют мобильные операторы.

Поэтому мы сейчас законодательно – по крайней мере, это моя инициатива, если депутаты пропустят – мы ее включим, чтобы включить норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений, если посещение свыше скольки-то тысяч "квадратов", – пояснил глава Минцифры.

В целом, добавил он, вопрос качества связи всегда зависит не только от оператора связи, а от того строителя или от того девелопера, который застраивает определенные жилые массивы или определенные бизнес-центры.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, что в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года на тот момент в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит, выросла и нагрузка на сети операторов. Но стоимость, по его словам, не росла пропорционально объему потребляемого трафика.

На прошлой неделе несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции рассказали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2029979-internet-tozhe-ischerpaemyy-resurs-musin-prizval-kazahstantsev-ekonomit-gigabayty/

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