"Интернет лучше, чем в Токио": Мусин признал, что к качеству связи в Казахстане "есть вопросы"

Глава МЦРИАП после заседания кабмина объяснил, почему ранее он заявил, что интернет в Астане лучше, чем в Токио, притом, что астанчане часто жалуются на качество связи, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Багдат Мусин заявил, что видел петицию о своей отставке, которая появилась после того, как он сравнил скорость интернета в Астане и Токио.

"Вопрос, с какими странами мы соревнуемся и какие мы в рейтинге, - все рейтинги общеизвестны, общедоступны. Можно на сайт Speedtest и других рейтинговых агентств зайти и посмотреть. Это несложно. Я могу вам ссылки скинуть, если нужно.

Мы опираемся на официальные рейтинги. Думаю ли я, что с качеством интернета есть вопросы? Да, я признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы с качеством, поэтому мы перед операторами ставим четкие задачи. И я ежемесячно контролирую по установке базовых станций.

На самом деле министерство в это не должно было входить. Потому что операторы связи самостоятельно отвечают за развитие своих сетей и связи. Операторский бизнес – рыночный. (…) Но поскольку вопросы по качеству связи достигли такого масштаба, то мне, как министру, пришлось", - заявил Мусин.

Он добавил, что каждые две недели у него собираются все мобильные операторы страны - руководители-акционеры, с которыми у министра есть детальный план "сколько установили, сколько модернизировали, сколько привели в порядок".

"Я, как гражданин РК, пользуюсь (интернетом - прим. ред.), как и вы, у меня нет какого-то обособленного интернета, поэтому те вопросы к качеству связи, которые есть у населения Казахстана, у меня тоже возникают", - заявил министр.

Проблемы с интернетом в Казахстане

В апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации - большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

При этом сам Мусин признался, что из-за низкой скорости интернета он стал героем мемов.

В мае депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета - это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

А в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.